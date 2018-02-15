ادارة القطاع الخاص بوازرة الصحة تنظم ندوة تثقيفية حول الافات واضرارها الصحية والاقتصادية .





طرابلس 15 فبراير 2018 (وال) - نظمت ادارة القطاع الخاص بوازرة الصحة

لحكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع شركة اتحاد المحترفين لمكافحة الافات

صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة ندوة تثقيفية حول الافات واضرارها

الصحية والاقتصادية .





وتضمن برنامج الندوة التعريف باضرار ومخاطر الافات والقوارض وعرض برنامج

مرئي حول المناشط التي قام بها قسم التفتيش التابع لادارة القطاع الخاص

الذي قام حملة تفتيشية استهدفت مؤسسات طبية خاصة استمرت على مدى شهرين ،

تم خلالها اكتشاف آفات وقوارض داخل عدد من المؤسسات الصحية الخاصة .

واكد الدكتور " ايمن الصيد " مدير ادارة القطاع الخاص بوزارة الصحة

الليبية انه عقب هذه الحملة تم وضع عدد من الاشتراطات على كل المؤسسات

الصحية العاملة في القطاع الخاص قبل منح اذن مزاولة النشاط بينها

الالتزام بتنفيذ شرط أساسي وهو التعاقد مع شركة مكافحة الافات .

واوضح الصيد ان الندوة التثقيفية المنعقدة اليوم حول الافات والقوارض

ومخاطرها الصحية والاقتصادية نظمت بالتعاون بين ادارة القطاع الخاص

بوزارة الصحة وشركة اتحاد المحترفين لمكافحة الافات حيث خرج فريق ميداني

مشكل بالتعاون بين الطرفين للمرافق الصحية و تبين على اثرها وجود العديد

من الاخطار التي تهدد صحة المواطن او المريض المتردد على هذه المرافق

الصحية وتم عرض كافة الجوانب المتعلقة بهذه الاخطار بحضور العديد من

مدراء الادارات داخل وزارة الصحة واتفق على البدء في الزام كافة المرافق

الصحية الخاصة بوضع الية او التعاقد مع شركة مختصة ، في مجال مجال مكافحة

الافات والقوارض للحد من الاخطار التي تهدد صحة الانسان والمجتمع الليبي

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