انطلاق الاحتفالات اليوم الخميس بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير في كل المدن والقرى في ليبيا .





طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) - تنطلق في كل المدن والقرى والارياف في

ليبيا مساء اليوم الخميس الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر

من فبراير التي تقام هذا العام تحت شعار " مع بعض نبنوها " .

ويحتفل الليبيون هذا العام بذكرى ثورتهم وهم يتطلعون الى غد افضل

والبدء في مرحلة جديدة شعارها بناء الوطن وتغليب ثقافة التآخي والتواصل

والتحاور والتصالح بين ابناء ليبيا الواحدة لتحقيق الأهداف التي قامت من

أجلها ثورة السابع عشر من فبراير في ان تكون حرية المواطن ووحدة ليبيا

وعزتها وكرامتها ووحدة ترابها التي دفع من أجلها الليبيون قوافل من

الشهداء الهدف الذي يجتمع حوله ابناء الوطن غربه وشرقه وجنوبه يدفعهم في

ذلك حبهم لليبيا .

ففي طرابلس وضعت اللجنة العليا للاحتفالات برنامجا عاما يستمر على مدى

ثلاثة أيام ينطلق مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير بإقامة كرنفال

ليبيا بمشاركة حركة الكشافة والمرشدات بميدان الشهداء، وحفل فني ساهر على

بحيرة السرايا الحمراء.

ويتضمن برنامج الاحتفال يوم الجمعة الموافق 16 فبراير إقامة

"كرنفال سلام ليبيا" حيث ينطلق من أمام قصر الخلد نحو ميدان الشهداء

بمشاركة الفرق النحاسية تتبعها مركبات الداخلية وفرقة الطوارق وهون

والنوبة الطرابلسية وعروض للزي الشعبي التقليدي.

وفي ذروة الاحتفالات يوم السبت الموافق 17 فبراير يبدأ الاحتفال

الرسمي بالنشيد الوطني وكلمات افتتاحية وتقديم لوحات استعراضية فلكلورية

وسهرة فنية، بعد تقديم فقرات تنشيطية وترفيهية تقام صباحا على ركح المسرح

المفتوح بميدان الشهداء.

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