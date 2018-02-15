وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يلتقي مدير شعبة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((ocha )).

طرابلس 15 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين "يوسف جلاله" الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء مدير شعبة العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ( (ocha) السيد "جون جينغ" رفقة نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية السيدة "ماريا ريبيرو" والوفد المرافق له في إطار التعاون والتنسيق المستمر حول الشأن الإنساني في ليبيا.

ورحب السيد "جلاله" بالوفد ودعم الأمم المتحدة بالملف الإنساني في ليبيا، مثمننا الجهود التي بذلت من خطة الاستجابة الإنسانية.

وتطرق الاجتماع إلى ملف نزع الألغام وضرورة الإسراع في مباشر عمل الجهات المختصة على أرض الواقع وتوفير الظروف الأمنة للفرق الفنية التابعة لحكومة الوفاق تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب.

(وال)