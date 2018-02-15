تواصل الاستعدادت في بلديات طرابلس الكبرى للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير.

طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) - تتواصل في بلديات طرابلس الكبرى الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير الذي يقام هذا العام تحت شعار "مع بعض نبنوها". وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية للاحتفالات عواطف الطشاني إن أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتجهيز الحدائق وتنظيف وتزيين الشوارع الميادين متواصلة وتشارك فيها كافة القطاعات بالبلديات والشركات العاملة في طرابلس الكبرى.

وأوضحت الطشاني، اللجنة العليا وضعت برنامجا عام للاحتفالات على مدى ثلاثة أيام تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير بإقامة كرنفال ليبيا بمشاركة حركة الكشافة والمرشدات بميدان الشهداء، وحفل فني ساهر على بحيرة السرايا الحمراء. كما يتضمن برنامج الاحتفال يوم الجمعة الموافق 16 فبراير إقامة "كرنفال سلام ليبيا" حيث سينطلق من أمام قصر الخلد نحو ميدان الشهداء بمشاركة الفرق النحاسية تتبعها مركبات الداخلية وفرقة الطوارق وهون والنوبة الطرابلسية وعروض للزي الشعبي التقليدي. وفي ذروة يوم السبت الموافق 17 فبراير سيبدأ الاحتفال الرسمي بالنشيد الوطني وكلمات افتتاحية وتقديم لوحات استعراضية فلكلورية وسهرة فنية، بعد تقديم فقرات تنشيطية وترفيهية تقام صباحا على ركح المسرح المفتوح بميدان الشهداء. وأشارت رئيسة اللجنة الإعلامية إلى أن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية لتأمين الاحتفالات، مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية لكافة القنوات ستكون مباشرة.



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