سيالة يبحث مع وزير الخارجية الروماني في بوخارست العلاقات الثنائية .

بوخارست 15 فبراير 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الخارجية الروماني في بوخارست تيودور ميلشكانو الاربعاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وتناول الاجتماع الذي عقد على افطار عمل بمقر اقامة الوزير محمد سيالة مناقشة جدول اعمال الدورة الثانية عشر لاجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الذي سيبدأ اعماله اليوم في رومانيا .

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية وجهود دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي باعتبار ان رومانيا سترأس مجلس الاتحاد الاوروبي 2019.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور وتعزيز التواصل بين البلدين فيما يخص القضايا الثنائية والاقليمية والدولية .

(وال)