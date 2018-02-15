النفط يواصل مكاسبه بدعم التزام السعودية بخفض الإنتاج وتراجع الدولار.





سنغافورة 15 فبراير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة

اليوم الخميس لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من

انخفاض الدولار وتصريحات سعودية تؤكد التزام المملكة بتخفيضات الإنتاج

خلال 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو

4ر1 بالمئة عن آخر تسوية مسجلا 44ر61 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 4ر2

بالمئة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو

1ر1 بالمئة إلى 05ر65 دولار للبرميل بعد زيادة 6ر2 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع الدولار الأمريكي

مقابل عملات رئيسية.

والأهم من ذلك الدعم الذي وجدته السوق في تصريحات السعودية، أكبر

منتج للنفط في أوبك، والتي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك

ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا منذ 2017 في مسعى لتقليص الفجوة بين

العرض والطلب في السوق وتعزيز الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء "أعتقد أننا

سنلتزم بسياستنا (لخفض الإنتاج) طوال عام 2018".

غير أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة التي لم تشارك في اتفاق خفض

الإنتاج تهدد بتقويض الجهود التي تقودها أوبك لتحقيق التوازن في الأسواق.

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