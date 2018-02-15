نيكي يحقق مكاسب قوية رغم صعود الين .





طوكيو 15 فبراير2018 (وال) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني بقوة اليوم

الخميس في الوقت الذي عاود فيه المستثمرون شراء الأسهم التي تراجعت في

الآونة الأخيرة بعد أن ارتفعت الأسواق الأمريكية في الجلسة الماضية

متجاهلة بيانات للتضخم جاءت أقوى من التوقعات.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.5 بالمئة عند 21464.98 نقطة بعد

أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء وانخفض لفترة وجيزة

دون متوسطه في 200 يوم.

وارتفع إجمالا 28 من بين 33 قطاعا، فيما سجلت أسهم الشركات المالية

وشركات التصدير أداء متفوقا متجاهلة ارتفاع الين.

ونزل الدولار عن المستوى المنخفض المسجل يوم الأربعاء البالغ 106.725

ين وتراجع إلى 106.30 ين وهو أضعف مستوياته منذ نوفمبر 2016. ويمثل ذلك

انخفاضا بنسبة 3.8 بالمئة من ذروته المسجلة في أوائل فبراير قرب 110.50

ين.