استقالة محافظ البنك المركزي التونسي .الخميس ، 15-02-2018 - 10:24:00



تونس 15 فبراير2018 (وال) - اعلن محافظ البنك المركزي التونسي مساء
امس استقالته من منصبه بعد ادراج تونس على لائحة اوروبية لتبييض الاموال.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري انه قدم استقالته "قصد فتح
المجال امام جيل اخر من المحافظين".
واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد
ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من اجل المصادقة
على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي.

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