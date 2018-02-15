17 قتيلا في اطلاق النار داخل مدرسة في فلوريدا الامريكية.





واشنطن 15 فبراير2018 (وال) - قُتل" 17 " شخصا على الأقل عندما فتح شاب

يبلغ من العمر 19 عاما النار، أمس الأربعاء، داخل مدرسة

"مارجوري ستونمان" الثانوية في جنوب شرق ولاية فلوريدا، حسبما أعلنت

مصادر امريكية .

وأوضحت ذات المصادر بأن تم القبض على مطلق النار الذي كان مسلحا

ببندقية شبه الية طراز ار-15.

ونشرت شبكة "سي بي اس" فيديو تم تصويره داخل احدى صفوف المدرسة، وفيه

تُسمع طلقات نارية متتالية، ويظهر ايضا طلاب تحت مقاعدهم، او ممدين بصمت،

بينما يسمع صراخ في مكان ابعد.

وشوهد عشرات الطلبة بعضهم كانوا يرفعون ايديهم في الهواء، والبعض الاخر

يشبكون ايديهم وراء رؤوسهم، وهم يخرجون وراء بعضهم البعض من ثانوية

مارجوري بحسب الصور التي بثتها قنوات التلفزيون المحلية.

وتتكرر عمليات اطلاق النار داخل مدارس اميركية، فقد حصلت 18 عملية

اطلاق نار في العام 2018 من بينها العملية الاخيرة في مدرسة المارجوري

الثانوية.

...(وال) ...