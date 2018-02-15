قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.





الخليل 15-فبراير-2018 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الخميس، ثمانية مواطنين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها

خلال اقتحامها لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر امنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة

سعير شرق الخليل، ومخيم الفوار وبلدة يطا جنوبا، ومدينة الخليل، واعتقلت

الفلسطينيين الثمانية ونقلتهم لجهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلول ومخيم العروب شمال الخليل، وبيت عوا،

وبني نعيم، وعاثت في منازل المواطنين فسادا، وسلمت الأسير المحرر انس أبو

ريان، وبهاء الراعي بلاغات لمراجعة مخابراتها.

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