قوات الاحتلال تنصب برج مراقبة على مدخل "باب العامود" بالقدس المحتلة .





القدس المحتلة 15 فبراير-2018 (وال) - نصيت قوات الاحتلال الإسرائيلي في

ساعة متأخرة من الليلة الماضية، برج مراقبة "أمني" على مدخل باب العامود

(أشهر أبواب القدس القديمة).

وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا "في القدس "إن شاحنات ضخمة

أفرغت، ليلة أمس، حمولتها من معدات، وأجهزة في منطقة باب العامود لهذا

الهدف".

وكانت سلطات الاحتلال أقرت مجموعة من المخططات للسيطرة التامة على باب

العامود، منها: نصب حواجز أمنية ثابتة، وتركيب المزيد من كاميرات

المراقبة الحساسة، وإزالة أشجار، وتغيير معالم المنطقة، علماً أن

المقدسيين يركزون فعالياتهم الوطنية في هذه المنطقة ضد الاحتلال،

وسياساته بحق المدينة المقدسة.

...(وال)...