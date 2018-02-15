قوات الاحتلال تمنع مزارعي وعمال كفر صور جنوب طولكرم من الوصول لأراضيهم.





طولكرم 15-فبراير-2018 (وال) - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم

الخميس، مزارعي وعمال قرية كفر صور جنوب طولكرم، من الوصول إلى أراضيهم

الزراعية الواقعة خلف الجدار العنصري غرب القرية، وأماكن عملهم داخل

أراضي 1948.

وأغلق جنود الاحتلال البوابة الزراعية المسماة (839) ، والواقعة أمام

مستوطنة "سلعيت" المقامة على أراضي قريتي كفر صور وكفر جمال.

وذكر مزارعون لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن جنود الاحتلال

أجبروهم على العودة من حيث أتوا، بحجة إغلاق البوابة.

يشار إلى أن مستوطنة "سلعيت" تجثم عل مئات الدونمات من أراضي بلدتي كفر

صور وكفر جمال الغربية، وتحتجز خلفها أكثر من أربعة آلاف دونم من أخصب

الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات.

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