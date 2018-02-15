حكومة الوفاق الوطني تعلن الأحد القادم يوم إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.





طرابلس 15 فبراير 2018 (وال) - أعلن مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني،

أن يوم الأحد الموافق 18 فبراير سيكون "إجازة" في كافة المؤسسات والهيئات

العامة بما فيها المؤسسات التعليمية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى

السابعة لثورة 17 فبراير.

وشدد قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 الصادر أمس الأربعاء، على أن

تراعى في قرار الإجازة، المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية

والأمنية الحيوية والعاجلة.

...(وال)..