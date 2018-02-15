سيالة يشارك في اعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

بوخارست15 فبراير 2018 (وال) -يشارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط التي تعقد ببوخارست خلال يومي 15 و 16 من الشهر الجاري .

وتعد ليبيا عضو مؤسس للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الذي يضم في عضويته دول المتوسط حيث سيتم طرح عدد من القضايا والتطورات السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى مكافحة الارهاب والتبادل التجاري ودعم الاستثمارات والهجرة غير الشرعية وحماية التراث الثقافي وغيرها من المواضيع .

واكد المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان سيالة الذي تلقى دعوة رسمية لحضور الدورة من سيرجيوب ياتسي الامين العام للجمعية البرلمانية سيلقي كلمة في هذا المحفل المتوسطي بحضور وفود اكثر من 30 دولة .

(وال)