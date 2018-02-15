انطلاق اعمال المؤتمر العلمي حول ازمة السيولة الذي ينظمه مصرف التنمية في تونس

تونس 15 فبراير 2018 (وال) - انطلقت في تونس الاربعاء اعمال المؤتمر العلمي حول ازمة السيولة الذي ينظمه مصرف التنمية تحت شعار " ازمة السيولة التحديات والحلول ".

المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية اتحاد المصارف المغاربية وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي وعدد من المصارف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والمالية واساتذة الجامعات والخبراء المختصين في مجال الاقتصاد والمال يستمر حتى الخامس عشرمن الشهر الجاري .

والقيت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العديد من الكلمات بدأها الدكتور خالد الفلاح رئيس اللجنةالتحضيرية للمؤتمر بكلمة اكد فيها ان ظاهرة انعدام السيولة لحقتها مجموعة من الازمات فاقمت من حدتها منها تركز الاموال لدى فئة قليلة من الناس وارتفاع سعر العملة الاجنبية مقابل الدينار الليبي وحدوث تضخم ملحوظ في الاسواق واتساع الرقعة بين الطبقات .

واوضح الفلاح ان انعقاد متل هده المؤتمرات العلمية ومشاركة هدا الحشد من المتخصصين مقصده الاول و الاخير الوقوف على حجم المشكلة ومسبباتها ووضع الحلول المناسبة لها ووضعها امام الجهات المسؤولة عن تنفيد هده الحلول وهو ما بنتظره المواطن .

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيد محمد الفال امين عام اتحاد المصارف المغاربية الدي اكد على ان الاتحاد و في ظل هده الظروف التي تمر بها ليبيا يقوم من خلال خبرائه بتقديم ما في وسعه لدعم المؤسسات المالية الليبية في ايجاد الحلول المناسبة للازمات التي توحهها حاليا .

ويتضمن برنامج واليات العمل بالمؤتمر تقديم العديد من الورقات العلمية حول ازمة السيولة من منظور ديناميكي و الابعاد المركبة والاثار المتعددة لازمة السيولة في الاقتصاد و مشكلة السيولة في الاقتصاد الليبي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي وتجارب بعض البلدان في مواجهة ازمة السيولة .

ودكر مصدر من اللجنة التحضيرية ان المؤتمر سيواصل اعماله غدا الخميس باصدار جملة من التوصيات التي قد تسهم في دعم الجهود للقضاء على ازمة السيولة او التقليل من تداعياتها .

(وال)