حكومة الوفاق الوطني تعلن الأحد القادم يوم إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.الأربعاء ، 14-02-2018 - 19:29:00

حكومة الوفاق الوطني تعلن الأحد القادم يوم إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.طرابلس 14 فبراير 2018 (وال) - أعلن مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني،
أن يوم الأحد الموافق 18 فبراير سيكون "إجازة" في كافة المؤسسات والهيئات
العامة بما فيها المؤسسات التعليمية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير.
وشدد قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 الصادر اليوم الأربعاء، على أن
تراعى في قرار الإجازة، المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة.


..(وال)..

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا