وزارة الصحة : 19حالة و فاة و 75 اصابات منهم 5 نساء في انقلاب شاحنة مهاجرين غير قانونيين.

بني وليد14 فبراير 2018 ( وال )-أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة لحكومة الوفاق ان مستشفى بني وليد استقبل اليوم الاربعاء اكثر من 120 حالة اصابة من مهاجرين غير قانونيين اثر انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهم . وكشف تسجيل 19 حالة وفاة و اكثر من 75 اصابات منها 9 حالات حرجة كما تم تحويل 5 حالات لمستشفيات طرابلس .ونقل المكتب عن مدير ادارة الخدمات الصحية بني وليد سامي الوداني إن "مستشفى المدينة استقبل الحالات منذ فجر اليوم الاربعاء و إن الاعداد اكبر من امكانيات المستشفى" يشار بان الحادث قد وقع في منطقة سوف الجين على بعد 90 كيلو متر جنوب بني وليد.





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