مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي الأول للعام الحالي.



طرابلس 14 فبراير 2018 (وال) - عقد مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني،

اليوم الأربعاء، بمقره بطرابلس، اجتماعه العادي الأول للعام الحالي

برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعضوي المجلس أحمد

حمزة ومحمد عماري والوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني.

وعكف مجلس الوزراء على مناقشة جدول الأعمال والمتضمن عدد من الموضوعات

والقضايا المعروضة من مختلف القطاعات واتخذ عدد من القرارات بشأنها.

فقد وافق المجلس منح سلفة مالية لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز

الإدارية لاستكمال وصيانة مستشفى مصراته المركزي، ومباني جامعة طرابلس

ومركز الأمل للصم والبكم وضعاف السمع، وذلك بناء على المقترح المقدم من

وزارة المالية بالخصوص.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة العمل والتأهيل بشأن اعتبار (57)

متوفيا من شهداء الواجب وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1991.

وأذن مجلس الوزراء للمجلس البلدي أبوسليم بالاستفادة من مبنى (مركز

التربية العقائدية) سابقاً كمبنى إداري يضم المكاتب التابعة للبلدية.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية

والسياسية التي تمر بها البلاد، وتواصله مع عدد من النواب وأعضاء المجلس

الأعلى للدولة وعمداء البلديات بهذا الخصوص.

وتطرق السراج إلى ملف مهجري تاورغاء، والأسباب التي حالت دون عودتهم التي

كانت مقررة مطلع الشهر الشهر الجاري، مؤكدا التواصل مع كافة الأطراف

لحلحلة المعوقات التي تحول دون ذلك في أسرع وقت.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصّل من قبل وزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين لبنود وخلفيات الاتفاق الموقع بين بلدية مصراته والمجلس المحلي

تاورغاء بشأن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وما رافق الاتفاق من

عراقيل أثناء تنفيذه بالرغم من إيفاء المجلس الرئاسي بالتزامه تجاه هذا

الاتفاق، والاتصالات الاجتماعية الجارية بين الطرفين

كما قدم وزير الصحة نبذة عن الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة ومنها

توفير بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى الميداني المقام بمخيم نازحي

تاورغاء بمنطقة قرارة القطف.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، إلى الأوضاع في مدينة درنة

والتحشيدات العسكرية هناك، مؤكدا على موقف المجلس الرئاسي بعدم الانجرار

وراء تصعيد عسكري غير محسوب العواقب، وما ينتج عنه من أوضاع إنسانية

صعبة.

وبخصوص الأوضاع الاقتصادية أكد السراج أن المجلس الرئاسي يتابع عن كثب

سعر الصرف الليبي أمام العملات الأجنبية، ويبذل ما بوسعه لاستقرار العملة

الوطنية.

وشدد السراج على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط عند الشروع في التوسع في

إنشاء مؤسسات للتعليم العالي وترفيع المستوصفات إلى مراكز صحية بحيث يتم

وضع خطط واضحة ضمن المخطط العام للدولة.

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