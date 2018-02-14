وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع عدد من المسؤولين بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية .





طرابلس 14 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

لطفي المغربي بمقر الوزارة اليوم الاربعاء مع وفد من الامم المتحدة ضم

مدير ادارة العمليات بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "جون

جينق" ونائبة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا

"ماريا روميرو" .

واكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي في تصريح خص به

وكالة الانباء الليبية ان السيد جينق ابلغه انه قد تم تكليفه من قبل

الامين العام للامم المتحدة وادارة العمليات لايجاد الامكانية المناسبة

للتعاون مع ليبيا لتحسين الاوضاع الانسانية للنازحين والمهاجرين .

وقال" لقد تم تبادل وجهات النظر مع مسؤولي الامم المتحدة في فتح مجالات

التعاون في هذه المواضيع خاصة مسألة المهاجرين غير الشرعيين" حيث تم

توضيح عدد من الملابسات التي اثيرت بشأنهم مؤخرا .

واضاف نحن في كل مناسبة تجمعنا مع مثل هؤلاء المسؤولين سواء من الامم

المتحدة او من دول مختلفة والمجتمع الدولي نسعى لتوضيح الجهود التي

تبذلها ليبيا بمؤسساتها المختلفة في تقديم كل ما تستطيع تقديمه للمهاجرين

بصفة خاصة من عناية واهتمام وفق قدراتها ، مؤكدا ان القادة والوزراء

الافارقة لتقديرهم لهذه الجهود انتخبوا في قمتهم الاخيرة باديس ابابا

ليبيا نائبا اول لرئيس الاتحاد الافريقي وهو مايعني ان كل مايشاع حول

اساءة ليبيا للمهاجرين لم يجد أي صدى وانهم قاموا بمكافأة ليبيا على صدق

جهودها .

واختتم السيد الوكيل تصريحه بالتاكيد على ان ليبيا تسعى لتوضيح الكثير

من الامور المشوشة لمثل هذه الوفود خاصة الغوغاء الاعلامية التي استهدفت

ليبيا مؤخرا والتي كان لها اغراضا تخدم اجندات معادية ،مؤكدا ان ليبيا

مستمرة في تقديم كل المساعدات للمحتاجين اليها وفق امكانياتها المتاحة .

(وال)