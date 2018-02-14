وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .





طرابلس 14 فبراير 2018 (وال)- تسلم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي اليوم الاربعاء بمقر الوزارة بطرابلس

نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانسيس بيكير .

ورحب السيد الوكيل بالسفير البريطاني الجديد متمنيا له التوفيق والسداد

في مهام عمله سفيرا لبلاده في ليبيا ،مؤكدا انه سيجد تعاونا ملموسا من

كافة الجهات والمؤسسات الليبية في تسهيل مهامه .

وقال السيد الوكيل في تصريح لوكالة الانباء الليبية " السيد السفير جاء

اليوم لتقديم نسخة من اوراق اعتماده وانه كما ذكر قد سبق له العمل في

ليبيا وانه سيسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وليبيا ونحن من

جانبنا سنقدم له كل التسهيلات الممكنة لانجاز مهامه الدبلوماسية ".

من جانبه عبر السفير البريطاني في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب

تقديمه لنسخة من اوراق اعتماده عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده في ليبيا

، مشيرا الى انه يعود بعد سنوات طويلة الى ليبيا عمل خلالها في طرابلس

،مؤكدا الى انه يتطلع بشغف للانطلاق في عمله من جديد في طرابلس سفيرا

لبريطانيا .

وقال " انا اتطلع الى ان اخرج والتقي بالليبيين وان اتجول في ربوع ليبيا

مستندا على قوة العلاقات القائمة اصلا التي تربط بين المملكة المتحدة

وليبيا ".

واضاف سأعمل باخلاص من اجل تقوية تلك العلاقات على جميع الاصعدة ليس

سياسيا فقط ولكن على الصعد الاقتصادية والتجارية والتعليم والصحة

والمساعدة في ترسيخ الامن والاستقرار واحياء الروابط بين الليبيين

والبريطانيين .

واشار السفير في تصريحه الى انه تحدث بشكل جيد وان اللقاء كان مثمرا

بينه وبين السيد وكيل الوزاره وانه سيعمل مع المسؤولين الليبيين ومع

الشعب الليبي دعم العلاقات وتطويرها في المجالات كافة .

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