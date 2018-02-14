محادثات بين مساعد الخارجية الايرانية والروسية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي .





طهران 14 فبراير 2018 ( وال )- اجرى مساعد الخارجية الايرانية " عباس

عراقجي " محادثات في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاربعاء مع مساعد

الخارجية الروسية " سيرغي ريابكوف " الذي يزور طهران حاليا.

وذكرت مصادر اعلامية ايرانية أن الجانبين بحثا في هذا اللقاء بشأن

عدد من القضايا منها العلاقات الثنائية ومسيرة تنفيذ الاتفاق النووي.

ونقلت المصادر عن " ريابكوف " انه لا سبيل اطلاقا لمراجعة وتحديث أو

إي نوع من التعديل في نص الاتفاق النووي في الظروف الراهنة .

وحسب هذه المصادر فإن مساعد الخارجية الروسي اعتبر تحديد مهلة من جانب

واشنطن للحصول على تنازلات من ايران بانه "اسلوب مرفوض" ، مؤكدا بان

اللجوء لمثل هذه الاساليب لن يفيد اطلاقا.

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