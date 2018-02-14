محادثات بين مساعد الخارجية الايرانية والروسية حول
العلاقات الثنائية والاتفاق النووي .
الأربعاء ، 14- 02- 2018 - 15:52:00
طهران 14 فبراير 2018 ( وال )- اجرى مساعد الخارجية الايرانية " عباس
عراقجي " محادثات في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاربعاء مع مساعد
الخارجية الروسية " سيرغي ريابكوف " الذي يزور طهران حاليا.
وذكرت مصادر اعلامية ايرانية أن الجانبين بحثا في هذا اللقاء بشأن
عدد من القضايا منها العلاقات الثنائية ومسيرة تنفيذ الاتفاق النووي.
ونقلت المصادر عن " ريابكوف " انه لا سبيل اطلاقا لمراجعة وتحديث أو
إي نوع من التعديل في نص الاتفاق النووي في الظروف الراهنة .
وحسب هذه المصادر فإن مساعد الخارجية الروسي اعتبر تحديد مهلة من جانب
واشنطن للحصول على تنازلات من ايران بانه "اسلوب مرفوض" ، مؤكدا بان
اللجوء لمثل هذه الاساليب لن يفيد اطلاقا.
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