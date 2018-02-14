التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومنظمة " اليوبام "
التابعة لبعثة الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا .
الأربعاء ، 14- 02- 2018 - 15:44:00
طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال ) - تم اليوم الاربعاء التوقيع على مذكرة
تفاهم بين وزارة العدل بحكومة الوفاق ومنظمة " اليوبام " التابعة لبعثة
الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا بحضور وزير العدل " محمد عبد الواحد "
ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا " بينتا موشايد " ورئيس
منظمة اليوبام اضافة الى رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير ادارة العلاقات
العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بالوزارة .
وأكد وزير العدل " محمد عبد الواحد" في تصريح للصحفيين ان التوقيع على
هذه المذكرة يهدف الى الاستفادة من خبرة الاتحاد الاوروبي في مجال
العدالة الجنائية ، وتطوير وبناء المؤسسات العدلية والخبرة القضائية
والرقابية ، وتطوير المناهج القضائية ، وادارة السجون والبنية التحتية
للجهاز القضائي للوصول الى دولة القانون وبناء المؤسسات .
وأشار الى أن الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي هو دعم فني لوجستى
للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، وان هذه المذكرة لا ترتب
اية التزامات على الدولة الليبية .
ومن جهتها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا " بينتا
موشايد " ان التوقيع على هذه الاتفاقية هو خطوة مهمة للتعاون بين الاتحاد
الاوروبي وليبيا بشكل عام وبناء العدالة بشكل خاص للاستفادة من الخبرات
الدولية في هذا الخصوص .
واضافت ان هذه المذكرة تتشمل ايضا تدريب الشرطة القضائية وتنظيم ورش
العمل والندوات التى تؤكد على اهمية تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان
.
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