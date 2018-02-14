التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومنظمة " اليوبام " التابعة لبعثة الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا .



طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال ) - تم اليوم الاربعاء التوقيع على مذكرة

تفاهم بين وزارة العدل بحكومة الوفاق ومنظمة " اليوبام " التابعة لبعثة

الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا بحضور وزير العدل " محمد عبد الواحد "

ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا " بينتا موشايد " ورئيس

منظمة اليوبام اضافة الى رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير ادارة العلاقات

العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بالوزارة .

وأكد وزير العدل " محمد عبد الواحد" في تصريح للصحفيين ان التوقيع على

هذه المذكرة يهدف الى الاستفادة من خبرة الاتحاد الاوروبي في مجال

العدالة الجنائية ، وتطوير وبناء المؤسسات العدلية والخبرة القضائية

والرقابية ، وتطوير المناهج القضائية ، وادارة السجون والبنية التحتية

للجهاز القضائي للوصول الى دولة القانون وبناء المؤسسات .

وأشار الى أن الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي هو دعم فني لوجستى

للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، وان هذه المذكرة لا ترتب

اية التزامات على الدولة الليبية .

ومن جهتها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي للدعم في ليبيا " بينتا

موشايد " ان التوقيع على هذه الاتفاقية هو خطوة مهمة للتعاون بين الاتحاد

الاوروبي وليبيا بشكل عام وبناء العدالة بشكل خاص للاستفادة من الخبرات

الدولية في هذا الخصوص .

واضافت ان هذه المذكرة تتشمل ايضا تدريب الشرطة القضائية وتنظيم ورش

العمل والندوات التى تؤكد على اهمية تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان

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