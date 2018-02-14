إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة تقيم غدا الخميس ندوة تثقيفية حول(الآفات واضراراها الصحية والاقتصادية).



طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال )- تعتزم إدارة القطاع الخاص بوزارة

الصحة بالتعاون مع شركة المحترفين لمكافحة الآفات عقد ندوة تثقيفية حول

الآفات واضراراها الصحية والاقتصادية وذلك يوم غد الخميس بقاعة

الاجتماعات بديوان الوزارة بطرابلس .

وافاد مدير ادارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالوزارة " عمر معتوق" - وكالة

الانباء الليبية - أن هذه الندوة التي ستعقد على تمام الساعة العاشرة

صباحا سيتم خلالها الاعلان عن خطة اعدتها ادارة القطاع الخاص بالوزارة

بشأن تضمين مكافحة الآفات في الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية

لتأسيس وتشغيل المؤسسات الصحية في القطاع الخاص .

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