الحرس البلدي ابوسليم يقوم بالتعاون مع مكتب الاصحاح البيئ بالبلدية بحملة تفتيش على المخابز .



طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال )- قام أعضاء الحرس البلدي ابوسليم برفقة

مفتش صحي تابع لمكتب الاصحاح البيئ بالبلدية بحملة تفتيش على المخابز

الواقعة داخل نطاق البلدية وذلك لكثرة الشكاوي الواردة بشأن بعض هذه

المخابز.

وذكرت مصادر بجهاز الحرس البلدي ابوسليم انه تم خلال الحملة اغلاق بعض

المخابز وتحرير المخالفات للبعض الآخر من حيث التراخيص والشهائد الصحية

للعمالة ، ومخالفة المعايير والشروط الموضوعة للمخابز، والاهتمام

بالنظافة .

وأكدت المصادر على استمرار هذه الحملات التي تأتي في ظل الجهود المبذولة

للحفاظ والحرص على سلامة المواطن ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالف يستغل

قوت المواطن .

..(وال).