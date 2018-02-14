التوقيع بين مصلحة الاحوال المدنية واللجنة البارالمبية على اعتماد اتفاق استحداث مكتب لتوفير خدمات مستخرجات السجل المدني للاشخاض ذوي الاعاقة .

طرابلس 14 فبراير 2018 (وال) - تم صباح اليوم الاربعاء بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بطرابلس التوقيع بين مصلحة الاحوال المدنية واللجنة

البارالمبية على اعتماد اتفاق استحداث مكتب لتوفير خدمات مستخرجات السجل المدني للاشخاض ذوي الاعاقة لمنطقة طرابلس وضواحيها ، وذلك بهدف تذليل الصعاب امام هذه الشريحة للحصول على الاوراق المستخرجة من السجل المدني .

وتضمن الاتفاق الذي جاء بمبادرة من رئيسي مصلحة الاحوال المدنية واللجنة البارالمبية توفير المقر المناسب الذي يمكن من خلاله تقديم الخدمات لهذه الشريحة على ان تتكفل مصلحة الاحوال المدنية بتجهيزه .

كما تضمن الاتفاق توفير المنظومات الخاصة بمستخرجات السجل المدني في نطاق منطقة طرابلس وضواحيها .

ووقع الاتفاق رئيس اللجنة البارالمبية الليبية " خالد الرقيبي " و محمد بالتمر " رئيس مصلحة الاحوال المدنية وعبر الرقيبي في تصريح لوكالة الانباء الليبية عن شكره وتقديره لمصلحة الاحوال المدنية لقيامها بهذا العمل لصالح ذوي الاعاقة ،داعيا الجهات العامة مثل المصارف والوزارات للاقتداء بالمصلحة في توفير اماكن لتقديم الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع .

(وال)