حلقة نقاش لتطوير المقررات الدراسية لبعض صفوف التعليم الأساسي.

طرابلس 14 فبراير 2018 (وال) - نظم مركز المناهج التعليمية والبحوث

التربوية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ، حلقة نقاش حول تطوير

المقررات الدراسية بمرحلة التعليم الأساسي من الصفوف الأول إلى السادس .

وحضر حلقة النقاش التي اقيمت بطرابلس وزير التعليم " عثمان عبد الجليل " ، ورئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإيسكو الدكتور " سعود الحربي" وعدد من المختصين في هذا الشأن.

واستعرض " عبد الجليل" في كلمه له بعض من الاتفاقيات المبرمة بين

الوزارة والمنظمة التى من شأنها الدفع بالعجلة التعليمية والإرتقاء

بالمستوى التعليمي فى ليبيا .

ومن جهته ابدى " الحربي" استعداد المنظمة للمساهمة فى التعاون الوثيق بينها وبين وزارة التعليم ، مشيداً بالتحول الملحوظ لقطاع التعليم فى ليبيا واهتمام المسؤولين بالمنظومة التعليمية فيها .

وتناولت الحلقة مناقشة تطوير المقررات المدرسية من خلال دراسة المقررات السابقة من قبل متخصصين في التربية والتعليم بالاضافة الى كيفية تطوير دراسة اللغة الانجليزية من خلال تدريسها منذ الصف الاول ،وكذلك التركيز على اللغة العربية لمساعدتها للطلاب في تكوين الجمل.

كما تم استعراض ما قامت به اللجان لتطوير مقررات اللغة العربية والتربية

الأسلامية والرياضيات والتربية الوطنية وكليات التربية .

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