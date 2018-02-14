رئيس مكتب إدارة الدائرة الانتخابية الخمس يجتمع يمدير مكتب تطوير الاعلام الجديد قصر خيار .الأربعاء ، 14-02-2018 - 11:18:00

الخمس 14 فبراير 2018 ( وال ) -عُقد بمقر الدائرة الانتخابية الخمس أجتماع ضم مدير مركز تطوير الإعلام الجديد قصر خيار ورئيس مكتب الدائرة الانتخابية الخمس بحضور منسق التوعية والإعلام بالدائرة .
وناقش المجتمعون سبل دعم آلية التسجيل بسجل الناخبين والتوعية بأهمية التسجيل في الانتخابات المقيلة .
وأوضح رئس مكتب إدارة الدائرة الانتخابية بالخمس لوكالة الانباء الليبية ان جهود التوعية وحث المواطنين في نطاق الدائرة ساهمت في ارتفاع اعداد الناخبين في نطاق حدود الدائرة .
وأعرب منسق الإعلام والتوعية بالدائرة عن شكره وتقديره لمركز تطوير الإعلام الجديد قصر خيار والقناة لقيامهما بدورهما التوعوي على أكمل وجه .
واتفق المجتمعون على زيادة تكتيف العمل خلال الأيام الاخير ة من الفترة المتبقية للرفع من أعداد الناخبين على مستوي الإدارة .

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