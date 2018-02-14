وزير الخارجية يبحث مع وزير الخارجية الاندونيسي سبل التعاون الثنائي في المجالات كافة .

الكويت 14 فبراير 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع نائب وزير الخارجية الاندونيسي محمد فاخر سبل التعاون الثنائي في المجالات كافة .

وتطرق الاجتماع الذي عقد بين الوزيرين على هامش المؤتمر الوزاري الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي الذي عقد في الكويت الى اهمية تطوير التعاون في قطاعات التعليم والتدريب والانشاءات والخدمات .

ووجه السيد الوزير الدعوة لمسؤولي الحكومة الاندونيسية ورجال الاعمال ومندوبي الشركات لزيارة ليبيا لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري وتنفيذ المشاريع التنموية واعادة الاعمار والاستثمار المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة .

(وال)