العليا للانتخابات : إجمالي المسجلين في الداخل بلغ 2.الأربعاء ، 14-02-2018 - 12:39:00

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طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال )-أعلنت المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات في تقريرها اليومي أن إجمالي المسجلين في الداخل بلغ
مليونيْن وثلاثمائة وستة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين مسجلاً .
وبينت المفوضية في تقريرها أن العدد الإجمالي للمسجلين في الخارج بلغ
ألفيْن ومائتيْن وتسعة وستين فيما بلغ عدد المسجلين الجدد إلى غاية يوم
أمس ثمانمائة وسبعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعين مسجلاً .
...(وال )....

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