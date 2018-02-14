مقتل 19 شخص في حادث سير مروري مروع ببني وليد .
الأربعاء ، 14- 02- 2018 - 12:23:00
بني وليد 14 فبراير 2018 ( وال )- أعلن مستشفى بنى وليد عن استقبال
19 قتيل كحصيلة أولية إثر حادث سير مرورى جنوبى بنى وليد .
وذكرت مصادر بمستشفى بنى وليد أن الحصيلة الاولية للمصابين بلغت 124
مصابا إثر إنقلاب شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية ارترية وصومالية .
يشار بأن هذا الحادث المرورى وقع فجر اليوم عند مفترق الطرق المعروف باسم مثلت قرارة القطف سوف الجين ، مشيراً بأن الشاحنة كانت قادمة من الجنوب .
من جهة أخرى أطلق مدير مستشفى بني وليد نداءً لوزارة الصحة لمساعدة
المستشفى بالادوية بسبب قلة الامكانيات وأن السعة السريرية بهذا المستشفى هي مائة وعشرون سريراً .
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