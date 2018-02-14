ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار قبل بيانات أمريكية.





لندن 14 فبراير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على

التوالي اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار

في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لاستقاء

وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 01ر1332 دولار

للأوقية . وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ

السادس من فبراير عند 86ر1336 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 7ر1334

دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة إلى 590ر89 بعد أن كان لامس أدنى

مستوى في أسبوع عند 378ر89 .



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