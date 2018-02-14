ترامب يسمي الجنرال ناكاسون لقيادة وكالة الأمن القومي الأمريكية .





واشنطن 14 فبراير 2018 ( وال ) - سمي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"

القائد الحالي لجهاز الحرب الإلكترونية بالجيش الأمريكي" بول إم ناكاسون"

كمدير جديد لوكالة الأمن القومي وإدارة الحرب الإلكترونية بالولايات

المتحدة.

وقال مستشار ترامب للأمن الإلكتروني، روب جويس، عبر شبكة التواصل

الاجتماعي (تويتر) الليلة الماضية إن ناكاسون "قائد فريد لمؤسستين

عظيمتين، وسوف يسهم بخبرته الكبيرة وتاريخه الطويل في الحرب

الإلكترونية".

وكانت وكالة الأمن القومي وإدارة الحرب الإلكترونية تداران بواسطة نفس

المسئول منذ تشكيل الجهاز الثاني في 2009 رغم أن البنتاجون يفضل

تعيين مديرين مختلفين للمؤسستين.

ويقود الجنرال البالغ من العمر 54 عاما منذ 2016 إدارة الحرب

الإلكترونية في الجيش وفرقة عمل متخصصة في هذا النوع من العمل الأمني ضد

تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ(داعش).

ويتعين على مجلس الشيوخ إقرار تعيين ناكاسون، الذي في حال تم تأكيد

تسميته، سيخلف مايكل روجرز في إدارة وكالة الأمن القومي.