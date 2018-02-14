استقرار أسعار النفط وسط تراجع الدولار وقوة النمو الاقتصادي.





سنغافورة 14 فبراير 2018 (وال) - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم

تصريحات بأن إنتاج الخام السعودي سينخفض في مارس إضافة إلى نمو اقتصادي

قوي وتراجع الدولار.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19ر59 دولار

للبرميل دون تغير عن آخر تسوية. وجرى تداول الخام الأمريكي أعلى من 65

دولارا للبرميل في مطلع فبراير .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات عن التسوية السابقة إلى

81ر62 دولار للبرميل. وتجاوز برنت 70 دولارا للبرميل في مطلع الشهر

الجاري.

وقالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء إن إنتاج شركة أرامكو

الحكومية من النفط في مارس سيقل عن مستويات فبراير بمقدار 100 ألف برميل

يوميا بينما ستظل الصادرات أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا.

وقال متعاملون إن الضعف المستمر في الدولار الأمريكي إضافة إلى النمو

الاقتصاد القوي قد ساهم أيضا في دعم أسواق النفط.

وعلى الرغم من ذلك حذر بعض المحللين من أنه ليس كل المؤشرات تدل على

قوة السوق.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية

زادت 9ر3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير إلى 4ر422

مليون برميل.

وقد تعني هذه الزيادة في الإمدادات الأمريكية أن سوق النفط قد تعاني

من تخمة المعروض مجددا لتبدد بذلك تأثير انخفاض الإمدادات الناتج عن

القيود التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول غير أعضاء

بقيادة روسيا.



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