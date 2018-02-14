الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام.

اعتدال نسبى اليوم فى درجات الحرارة خلال فترة النهار على مناطق شمال غرب

ليبيا بينما يكون الطقس متقلب يوم الغد مصحوب برياح نشطة الى قوية

وانخفاض فى درجات الحرارة مع سقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يوم الغد والرياح غربية إلى

متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية غربية

معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار ودرجات الحرارة القصـوى

تتـراوح مابين (17-21) درجة مئوية وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده .

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد وفرصة سقوط امطار متوسطة الى

جيدة وتكون غزيرة أحيانا على مرتفعات الجبل الاخضر والبطنان مصحوبة

بخلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانا والريــاح جنوبية غربية إلى

غــربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية غربية نشطة الى قوية

السـرعة تصل أحيانا الى (60)كم/س ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مــــابين

(17-20) درجة مئويـة ولاتتجاوز (14) درجة على الجبل الاخضر وتسجل انخفاض

يوم الغد.



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يوم الجمعة على الحمادة والجفرة

والرياح جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول

يوم الجمعة الى غربية فشمالية غربية على الحمادة والجفرة ودرجات الحرارة

القصوى تتـراوح مـابين (18-20) درجة مئوية.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يوم الجمعة على السرير وتازربو

والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول

يوم الجمعة تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتـراوح مابين (18-21) درجة مئوية.

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