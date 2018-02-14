النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .
الأربعاء ، 14- 02- 2018 - 11:36:00
طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال )- الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا
اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية.
*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.
السماء صافية الى قليلة السحب ، الريح باش الى غربى سرعته مابين (10 -
20) عقدة يصل نهار اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زواره إلى
مصراتة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-2.25) متر ، البحر خفيف الموج
الى قليل الاضطراب .درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة
مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض
المناطق.
*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا ، الريح باش الى شرش سرعته
مابين (05 - 20) عقدة يصل إلى(25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر ، إرتفاع
الموج يتراوح ما بين )0.75-2.50)متر ، البحر خفيف الموج إلى قليل
الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ،
الرؤيـة جيدة الى متوسطة.
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