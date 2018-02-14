النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال )- الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية.

*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.

السماء صافية الى قليلة السحب ، الريح باش الى غربى سرعته مابين (10 -

20) عقدة يصل نهار اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زواره إلى

مصراتة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-2.25) متر ، البحر خفيف الموج

الى قليل الاضطراب .درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة

مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض

المناطق.



*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا ، الريح باش الى شرش سرعته

مابين (05 - 20) عقدة يصل إلى(25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر ، إرتفاع

الموج يتراوح ما بين )0.75-2.50)متر ، البحر خفيف الموج إلى قليل

الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ،

الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

...( وال )...