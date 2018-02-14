البدء في تسجيل حالات القلب أطفال يوم 28 فبراير الجاري بمستشفى تاجوراء .

طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال ) - عقد بالمركز الوطني القلب تاجوراء أمس الثلاثاء اجتماع ضم نخبة من استشاري القلب الليبيين من مستشفى الجلاء أطفال ومستشفى تاجوراء والمفوض العام للاتفاقية الليبية الأمريكية لجراحة القلب أطفال . وأفاد الدكتور معتز الأخضر وكالة الأنباء الليبية - أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد بدء تسجيل حالات القلب أطفال يوم 28 فبراير الجاري . وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على معايير قبول الحالات من كل مدن ومناطق ليبيا دون استثناء وأشار إلى أنه من المتوقع وصول الطاقم الأمريكي يوم 20 مارس للبدء في إجراء العمليات المتعلقة بجراحة قلب أطفال موضحا بأنه من المتوقع إجراء مايقارب الــــ ( 40 ) عملية جراحية في الزيارة الاولى . وقال الدكتور " معتز " لــ ( وال ) أن هذا برنامج الاتفاقية الليبية الأمريكية لجراحة القلب أطفال يمتد لسنة كاملة أي طيلة العام 2018 . وأشار بأن هذا الاجتماع شارك فيه نخبة من استشاري القلب أطفال من مستشفى الجلاء أطفال سيتولى استشاري القلب أطفال من مستشفى الجلاء بالمشاركة مع مستشفى تاجوراء الكشف على الحالات التي تحتاج إلى عمليات ووضعها في قوائم ، وسيكون عمل اللجنة في المركز الوطني القلب تاجوراء بعد استكمال بعض الإجراءات الإدارية والمالية وتوفير بعض المواد اللأزمة للمركز الوطنى

للقلب بتاجوراء. وحضر هذا الاجتماع كلا من الدكتور حنيفة الرابطي والدكتور معتز الأخضر والدكتور امحمد ساسى والدكتور ابوبكر الشبيلى والدكتور خالد الطالب .



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