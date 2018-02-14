البريقة تبدأ في التعاقد مع محطات الوقود الخاصة لبيع وتوزيع الوقود للمستهلكين.





طرابلس 14 فبراير 2018 ( وال )- بدأت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز

فى التعاقد مع محطات الوقود الخاصة لتولي بيع ، وتوزيع الوقود للمستهلكين

على مسؤوليتها ، واشرافها ، معلنة في منشور رسمي عبر صفحتها الرسمية

اصحاب المحطات الراغبين في التعاقد مع الشركة إلى التقدم بطلباتهم اثناء

ساعات الدوام الرسمي لمكتب المتابعة بالشركة في مقرها الكائن بطريق

المطار طرابلس.

واشترطت الشركة على المحطات المتقدمة ان تكون مرخصة ، وحاصلة على

الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، وان تلتزم بالعمل تحت اسم ،

وعلامة شركة البريقة .

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