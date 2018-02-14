الديواني الملكي في الدنمارك يعلن فاة الأمير "هنريك" زوج ملكة الدنمارك .





كوبنهاغن 14 فبراير 2018 (وال) - أعلن الديواني الملكي في الدنمارك اليوم

الأربعاء عن وفاة الامير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية الليلة

الماضية بعيد ساعات على خروجه من المستشفى .

وقال الديوان في بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير هنريك توفي الثلاثاء

في قصر فريدنسبورغ" الواقع على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمالي

كوبنهاغن.

وكان الأمير المتحدر من اصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى مستشفى

"ريغزهوسبيتاليت" في كوبنهاغن في 28ينايراثر اصابته بالتهاب رئوي، ولم

يخرج منه الا الثلاثاء لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وابنيه الذين

كانوا الى جانبه عندما لفظ انفاسه الاخيرة، بحسب البيان.

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