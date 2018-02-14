سيالة يناقش مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي العلاقات الثنائية واستئناف عمل السفارة الكويتية من طرابلس .



الكويت 14 فبراير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة في الكويت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

الكويتي صباح خالد الحمد الصباح .

وعبر سيالة في مستهل الاجتماع الذي عقد على هامش اعمال المؤتمر الوزاري

للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي بالكويت عن شكره وتقديره

لدولة الكويت على كرم الضيافة والاستقبال وحسن التنظيم لهذا المحفل

الدولي .

وتطرق الوزيران الى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وعلى اهمية التسريع

باستئناف عمل سفارة دولة الكويت من العاصمة طرابلس .

كما ناقش سيالة والصباح التطورات الاخيرة بالمنطقة العربية والعالم وعدد

من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

(وال)