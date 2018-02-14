قوات الاحتلال تعتقل "28 " فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية .





القدس المحتلة 14- فبراير-2018 ( وال) - داهمت قوات الاحتلال

الاسرائيلي، العديد من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، وشنت

حملة اعتقالات واسعة طالت 28 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 18 مواطنا من

القدس .

وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " إن هؤلاء الفلسطينيين

اعتقلوا في مناطق كفر ثلث قرب قلقيلية ، وجنين ومخيمها، وبيت دجن قرب

نابلس، ومخيم الأمعري في رام الله، وبيت فجار جنوب بيت لحم، ومخيم عايدة

شمال بيت لحم، ومن منطقة الدوحة قرب بيت لحم، ومن منطقة المغير شرق رام

الله، ومن أبو ديس شرق القدس، ومن بلدتي العيسوية والرام.

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