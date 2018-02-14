قوات الاحتلال تعتقل "28 " فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية .الأربعاء ، 14-02-2018 - 09:06:00



القدس المحتلة 14- فبراير-2018 ( وال) - داهمت قوات الاحتلال
الاسرائيلي، العديد من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، وشنت
حملة اعتقالات واسعة طالت 28 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 18 مواطنا من
القدس .
وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " إن هؤلاء الفلسطينيين
اعتقلوا في مناطق كفر ثلث قرب قلقيلية ، وجنين ومخيمها، وبيت دجن قرب
نابلس، ومخيم الأمعري في رام الله، وبيت فجار جنوب بيت لحم، ومخيم عايدة
شمال بيت لحم، ومن منطقة الدوحة قرب بيت لحم، ومن منطقة المغير شرق رام
الله، ومن أبو ديس شرق القدس، ومن بلدتي العيسوية والرام.
...(وال) ..

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا