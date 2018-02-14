سيالة يبحث مع موغيريني مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم الاتحاد الاوروبي لليبيا

الكويت 14 فبراير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في الكويت مع مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون الامن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني وذلك على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي .

واستعرض سيالة مع موغيريني مجالات التعاون الثنائي خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للارهاب ودعم الاتحاد الاوروبي للجهود المبذولة من اجل استقرار ليبيا .

وجددت موغيريني خلال الاجتماع التأكيد على موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لاستقرار ليبيا .

(وال)