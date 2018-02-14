سيالة يناقش مع وزير الخارجية الفرنسي التطورات السياسية في المنطقة والتعاون لمكافحة الارهاب .

الكويت 14 فبراير 2018 (وال) - ناقش وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودربان التطورات السياسية في المنطقة ومستجدات الاوضاع في ليبيا .

وبحث الوزيران في الاجتماع الذي عقداه على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي بالكويت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتطورات والمستجدات السياسية في ليبيا .

كما تطرق الوزيران الى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب .

(وال)