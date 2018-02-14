سيالة يناقش مع وزير الخارجية الفرنسي التطورات السياسية في المنطقة والتعاون لمكافحة الارهاب .الأربعاء ، 14-02-2018 - 08:20:00

سيالة يناقش مع وزير الخارجية الفرنسي التطورات السياسية في المنطقة والتعاون لمكافحة الارهاب .الكويت 14 فبراير 2018 (وال) - ناقش وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودربان التطورات السياسية في المنطقة ومستجدات الاوضاع في ليبيا .
وبحث الوزيران في الاجتماع الذي عقداه على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي بالكويت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتطورات والمستجدات السياسية في ليبيا .
كما تطرق الوزيران الى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب .
(وال)

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