سيالة يجتمع في الكويت مع وزير الخارجية السعودي ويبحثان التحضيرات للقمة العربية القادمة

الكويت 14 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الكويت مع وزير الخارجية السعودي عادل احمد الجبير .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والسعودية بالاضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

كما تطرق الاجتماع الى التحضيرات للقمة العربية القادمة التي من المقرر انعقادها خلال شهر مارس القادم بالسعودية .

(وال)