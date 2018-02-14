سيالة يجتمع في الكويت مع وزير الخارجية السعودي ويبحثان التحضيرات للقمة العربية القادمة الأربعاء ، 14-02-2018 - 08:12:00

سيالة يجتمع في الكويت مع وزير الخارجية السعودي ويبحثان التحضيرات للقمة العربية القادمة الكويت 14 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الكويت مع وزير الخارجية السعودي عادل احمد الجبير .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والسعودية بالاضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .
كما تطرق الاجتماع الى التحضيرات للقمة العربية القادمة التي من المقرر انعقادها خلال شهر مارس القادم بالسعودية .
(وال)

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