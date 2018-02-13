قفل الشوارع المؤدية لميدان الشهداء اعتبارا من الثانية من صباح الاربعاء .

طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال )-أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات فبراير 2018 أن مديرية أمن طرابلس ستقوم واعتبارا من الساعة الثانية صباحاً من يوم الاربعاء بقفل الشوارع المؤدية لميدان الشهداء وذلك ضمن الخطة الامنية التي وضعتها المديرية لسلامة المواطنين وتأمين الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير .

كما أعلنت عن منع استعمال الألعاب النارية داخل ميدان الشهداء طيلة أيام الاحتفال وعدم إطلاق المناطيد حفاظاً على سلامة المواطنين.



... ( وال )...