سيالة يلتقي بالكويت نظيره وزير الخارجية الامريكي تيلرسون .

الكويت 13 فبراير 2018( وال ) - التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي المنعقد بالكويت اليوم الثلاثاء .

وقال المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية ان سيالة قام خلال اللقاء بتقديم الشكر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لما قدمته من دعم أثناء محاربة ومواجهة أبناء الشعب الليبي تنظيم داعش الإرهابي .

كما أحاط سيالة نظيره الامريكي تيلرسون بتطورات ومستجدات الوضع في ليبيا حول تعديل الأتفاق السياسي و خطوات الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور بالاضافة إلى التجهيزات و الإستعدادات المتعلقة باجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية .

كما ناقش الوزيران الترتيبات الجارية لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا خلال الشهر الجاري والقاضية بمنع بيع الآثار والمقتنيات الثقافية المسروقة من ليبيا في الولايات المتحدة الأمريكية و البدء في إسترجاع بعض القطع الأثرية الليبية المسروقة واعادتها إلى موطنها الأصلي ليبيا .



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