سيالة يلتقي بالكويت نائب وزير خارجية جمهورية استونيا .

الكويت 13 فبراير 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة نائب وزير خارجية جمهورية إستونيا بول تيسالو وذلك على هامش مشاركته اليوم الاثنين في أعمال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم ( داعش ) الإرهابي المنعقد بالعاصمة الكويت .

وبجسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل تطويرها ، كما ناقشا الخطوات التي يمكن تنفيذها على ضوء النتائج الناجحة للزيارة الأخيرة التي أداها سيالة والوفد المرافق له الى جمهورية استونيا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي بحث فيها الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك . كما تناول الأجتماع آفاق التعاون بين ليبيا و الأتحاد الأوروبي .

وحمّل وزير الخارجية محمد سيالة نائب وزير الخارجية الاستوني نقل تحياته لنظيره سفين ميكسر وزير خارجية استونيا ووجه له الدعوة لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة .





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