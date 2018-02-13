الرئاسي يصدر قرار باستحداث مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية .الثلاثاء ، 13-02-2018 - 17:23:00

الرئاسي يصدر قرار باستحداث مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية .طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بشأن استحداث مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة .
ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (110) لسنة 2018 على ان يتولى ادارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصحة فيما يصدر قرار بهيكله التنظيمي واداراته واختصاصاتها بقرار من رئاسة الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة فيما يصدر قرار بتنظيمه الداخلي من وزير الصحة .


... ( وال )...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا