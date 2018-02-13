الرئاسي يصدر قرار باستحداث مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية .

طرابلس 13 فبراير 2018 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بشأن استحداث مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة .

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (110) لسنة 2018 على ان يتولى ادارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصحة فيما يصدر قرار بهيكله التنظيمي واداراته واختصاصاتها بقرار من رئاسة الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة فيما يصدر قرار بتنظيمه الداخلي من وزير الصحة .





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