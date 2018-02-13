سيالة يلتقي بالكويت نائب وزير الخارجية الاسترالي .

الكويت 13 فبراير 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة نائب وزير خارجية أستراليا وذلك ضمن لقاءاته مع نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم ( داعش ) الإرهابي المنعقد اليوم الثلاثاء بالكويت .

وقال المكتب الاعلامي بالوزارة ان الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل تطويرها بما يعود بالنفع لصالح البلدين .

كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية الراهنة المختلفة ذات الأهتمام المشترك ، وبحثا الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب .

و استعرض سيالة جهود الدولة الليبية و تضحيات الشعب الليبي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي كما قدم شرحا وافيا حول ملف الهجرة غير القانونية وبرامج حكومة الوفاق الوطني للحد منها و سبل معالجتها .

كما أشار الى رؤية ليبيا لمعالجة مشكلة الهجرة غير القانونية و ايضا في محاربة التنظيمات الإرهابية المختلفة .

و في ختام اللقاء أكد الجانبان على اهمية التواصل و التشاور في القضايا المشتركة و تشجيع استمرار التعاون في مجال الطاقة و النفط و تقديم التسهيلات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين .





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