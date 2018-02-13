سيالة يلتقي نظيره اللبناني بالكويت .

الكويت 13 فبراير 2018 ( وال ) - التقي وزير الخارجية محمد سيالة وزير الخارجية و المغتربين بالجمهورية اللبنانية جبران باسيل ، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم ( داعش ) المنعقد بدولة الكويت اليوم الثلاثاء .

ووفقا للمكتب الاعلامي للوزارة فقد تناول اللقاء تعزيز التعاون بين ليبيا و لبنان و أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين .

و ناقشا الوزيران إمكانية العمل على إستئناف عمل السفارتين الليبية بالعاصمة بيروت واللبنانية بالعاصمة طرابلس بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين ، و تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بما فيها التدريب و التعليم و التبادل التجاري .





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