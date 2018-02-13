الدولار ينخفض لأقل مستوى في 5 أشهر مقابل الين .
الثلاثاء ، 13- 02- 2018 - 15:48:00
طوكيو 13 فبراير 2018 ( وال ) - انخفض سعر الدولار أكثر من نصف بالمئة
ليسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر منخفضا عن ( 108.05 ) ين اليوم الثلاثاء
مع تراجع الأسهم الأوروبية في التعاملات الآجلة في حين محت الأسهم
اليابانية المكاسب المبكرة لتحد من الإقبال على المخاطرة الذي أنعشته
مكاسب وول ستريت.
وهبط الدولار إلى ( 108.015 ) ين وسيكون مستوى الدعم التالي عند أقل
سعره سجله العام الماضي البالغ ( 107.32 ) ين .
وأغلق المؤشر " نيكي " الياباني منخفضا ( 0.7 ) بالمئة متخليا عن
مكاسبه السابقة التي بلغت ( 1.4 )بالمئة .
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